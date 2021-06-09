В Минздраве рассказали, встречались ли в Башкирии случаи «черной плесени» после коронавируса

Мукормикоз развивается в легких, носоглотке, бронхах и даже в головном мозгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минздраве Башкирии рассказали, регистрировались ли в республике случаи «черной плесени», вызванной коронавирусом.

- Данного заболевания в республике не обнаружено. Вероятность того, что мукормикоз дойдет до Башкирии тоже весьма минимальная, - ответили в пресс-службе ведомства здравоохранения.

«Черная плесень», или как ее еще называют «грибок-убийца», вызывается спорами гриба Mucorales и поражает легкие, носоглотку, глазницы и даже головной мозг, образуя на их поверхности черные струпья. Если раньше «черная плесень» встречалась, в основном, у онкобольных на терминальной стадии или у пациентов с тяжелой формой сахарного диабета, то сейчас мукормикоз диагностируется как осложнение у людей, недавно переболевших коронавирусом. Есть и хорошая новость: от человека к человеку грибок не передается

Больше всего случаев «черной» плесени в настоящий момент регистрируется в Индии, Чили, Ираке и Мексике. Первые сообщения о заболевших мукормикозом регистрируются и в России.