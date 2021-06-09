«За один день заработал 10 тысяч»: известны подробности загадочного исчезновения 22-летнего парня из Башкирии

Султан перестал выходить на связь 31 мая, а искать его начали с 7 июня.

Стали известны детали исчезновения 22-летнего Султана Каекбердина из Зилаирского района Башкирии. Напомним, что молодого человека сейчас ищут в Екатеринбурге, где он жил в последнее время. Султан перестал выходить на связь 31 мая, а искать его начали с 7 июня.

Родственник пропавшего рассказал изданию «ГорОбзор.ру», что у Султана появился какой-то новый друг, но никто о нем не знает. А приятель, с которым жил Султан, подозревает, что парня посещали мысли о суициде, однако близкие уверены, что на такой шаг он никогда не пойдет.

- В последний раз он сказал, что устроился фрилансером, что нашел, наконец, прибыльную работу – за один день заработал 10 тысяч рублей. Но никто из знакомых не знает нового друга, который устроил его фрилансером, - рассказал родственник изданию.