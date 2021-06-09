В правительстве Башкирии опровергли отставку главы Башкультнаследия

Полстовалов возглавлял Башкультнаследие с октября 2019 года

Сегодня, 9 июня, региональные СМИ сообщили, что свой пост покидает Олег Полстовалов – начальник Управления по госохране объектов культурного наследия Башкирии. Об этом пишет ИА «Башинформ», ссылаясь на собственные источники. Однако ни сам чиновник, ни уравление никак не прокомментировали это утверждение.

В пресс-службе правительства Башкирии «КП-Уфа» и вовсе опровергли эту информацию. На вопрос корреспондента издания пресс-секретарь республиканского кабмина Ольга Красноногая ответила коротко.

- Не уходит, - подчеркнула представитель регионального правительства.

Отметим, что Полстовалов возглавлял Башкультнаследие с октября 2019 года. Он перешел в управление из Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии, где занимал должность исполняющего обязанности министра.