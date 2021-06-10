В доме, где жила Земфира в Уфе, появится граффити

Конечный вариант рисунка будет представлять собой гитару с порванными струнами и небольшим портретом самой певицы на инструменте.

На фасаде дома №64 по улице Ушакова совсем скоро появится граффити в честь певицы Земфиры. Именно в этом доме в юности жила артистка.

Над рисунком работает известный уфимский художник Олег Кайбышев, который уже подарил городу несколько грандиозных граффити. Фотографию незаконченного фасада опубликовала в соцсети местная жительница Ева Крестовиц.

Конечный вариант рисунка будет представлять собой гитару с порванными струнами и небольшим портретом самой певицы на инструменте. Наброски на доме появились еще в конце марта, а совсем скоро изображение будет полностью готово.