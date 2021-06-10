Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2021 6:23

В доме, где жила Земфира в Уфе, появится граффити

Олег Кайбышев уже несколько месяцев работает над рисунком
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Конечный вариант рисунка будет представлять собой гитару с порванными струнами и небольшим портретом самой певицы на инструменте.

Конечный вариант рисунка будет представлять собой гитару с порванными струнами и небольшим портретом самой певицы на инструменте.

На фасаде дома №64 по улице Ушакова совсем скоро появится граффити в честь певицы Земфиры. Именно в этом доме в юности жила артистка.

Над рисунком работает известный уфимский художник Олег Кайбышев, который уже подарил городу несколько грандиозных граффити. Фотографию незаконченного фасада опубликовала в соцсети местная жительница Ева Крестовиц.

Конечный вариант рисунка будет представлять собой гитару с порванными струнами и небольшим портретом самой певицы на инструменте. Наброски на доме появились еще в конце марта, а совсем скоро изображение будет полностью готово.