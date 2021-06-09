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Происшествия9 июня 2021 14:05

Била и оставляла одного: жительница Башкирии издевалась над двухлетним сыном

Женщина скоро предстанет перед судом
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Обвиняемая частично признала вину в совершенном преступлении, сообщили в прокуратуре.

Обвиняемая частично признала вину в совершенном преступлении, сообщили в прокуратуре.

В Ишимбайском районе Башкирии скоро перед судом предстанет 40-летняя местная жительница. Она обвиняется по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением).

Известно, что июля прошлого года по март 2021 года она издевалась над своим маленьким сыном. Двухлетний ребенок часто оставался один дома, его периодически избивали.

Обвиняемая частично признала вину в совершенном преступлении, сообщили в прокуратуре.

На сегодняшний день малыша поместили в дом ребенка, а межрайонная прокуратура инициировала перед органом опеки вопрос об ограничении матери родительских прав.