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Происшествия9 июня 2021 11:02

39-летний житель Башкирии разбился насмерть на автомобиле

Он вылетел в кювет на затяжном повороте
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Всего за сутки в Башкирии произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.

Всего за сутки в Башкирии произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.

8 июня ближе к ночи в Зилаирском районе произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД, на автодороге Юлдыбаево-Акъяр-Сара 39-летний житель Баймака за рулем «Hyundai Santa Fe» не справился с управлением на затяжном повороте.

Мужчина вылетел в кювет, где перевернулся. К сожалению, он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки в Башкирии произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.