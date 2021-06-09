39-летний житель Башкирии разбился насмерть на автомобиле

Всего за сутки в Башкирии произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.

8 июня ближе к ночи в Зилаирском районе произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД, на автодороге Юлдыбаево-Акъяр-Сара 39-летний житель Баймака за рулем «Hyundai Santa Fe» не справился с управлением на затяжном повороте.

Мужчина вылетел в кювет, где перевернулся. К сожалению, он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки в Башкирии произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.