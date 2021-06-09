В семье певицы Гульназ Асаевой ожидается пополнение

Фото: соцсети

У певицы Гульназ Асаевой в скором времени может появиться маленький братик или сестренка.

У Асаевых большая и дружная семья

Заслуженный артист Башкирии и отец Гульназ Асаевой Рустям Асаев поделился в соцсетях семейным снимком, на котором запечатлена его супруга в положении. Фотографию он выложил в день рождения своей дочери Гульназ. Издание «Благоварские вести» сообщает, что супруга Рустяма «выглядит замечательно и готовится стать мамой уже в третий раз».

Сам Рустям как вокалист выступает в Казанской городской филармонии. Он является заслуженным артистом республик Татарстан и Башкортостан. Радий Хабиров присвоил ему высокую награду Башкирии весной 2021 года. Помимо академических выступлений Асаев-старший занимается эстрадной деятельностью и выступает на радость жителям Башкирии и Татарстана.