Хабирову представили проект развития уфимского Затона

Уфу будут расширять благодаря Затону и Деме – именно в этих микрорайонах есть резервы для расширения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Радию Хабирову на заседании Градостроительного совета республики представили проект развития уфимского Затона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Уфу будут расширять благодаря Затону и Деме – именно в этих микрорайонах есть резервы для расширения. Но, чтобы осуществить планы, нужно активно развивать эти микрорайоны. В планах обеспечить их транспортной доступностью, рабочими местами и благоустройством.

Ольга Сарапулова, замначальника Главархитектуры, представила проект развития Затона. Как оказалось, Затону требуется три моста и 42 км автодорог. Все это, по мнению властей, повысит транспортную доступность района.

Также в проекте идет речь и строительстве. Крупные жилые комплексы должны появиться в районе поселка 8 Марта, застроят также микрорайоны «Затон-Восточный» и «Затон-Западный». Обещают возвести поликлиники, школы и детские сады.