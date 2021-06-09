Прижало крышей после аварии: житель Башкирии угробил подругу в аварии

В судебном заседании подсудимый вину не признал, в содеянном не раскаялся, однако все указывало на его виновность. Фото: Иван МАКЕЕВ

Спустя 7 лет после трагедии Караидельский межрайонный вынес приговор в отношении местного жителя. Он обвиняется по статье 264 УК РФ (нарушение лицом управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В 2014 году по его вине погибла пассажирка.

ДТП произошло днем 20 сентября 2014 года. Подсудимый двигался по трассе, превышая скорость, в салоне находилась погибшая. Доказано, что он не сбросил скорость перед знаком «Опасный поворот налево» и не справился с рулевым управлением. Автомобиль съехал в кювет, где перевернулся. Пассажирка нерадивого водителя выпала из машины через правую заднюю дверь, которая открылась в процессе опрокидывания. А потом ее прижало крышей. От полученных травм она погибла на месте.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, в содеянном не раскаялся, однако все указывало на его виновность.

Водитель получил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселение. Его лишили водительского удостоверения на два года.

Однако фактического наказания мужчине теперь уже не грозит за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Уголовное дело расследовалось почти семь лет.