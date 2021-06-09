Легионерское звено «Салавата Юлаева» признали лучшей тройкой нападения в КХЛ

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия тринадцатого сезона Континентальной хоккейной лиги. По итогам сезона 2020/2021 были вручены награды лучшим игрокам, тренерам и судьям КХЛ. На этот раз ни один из хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева» не был номинирован на индивидуальную награду. Однако, без упоминания юлаевцев торжественное мероприятие не обошлось.

Легионерское звено уфимской команды получило неофициальное звание – лучшая тройка нападения. Нападающие Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Тему Хартикайнен на троих забили больше всех за сезон – в их активе 63 шайбы в регулярном чемпионате КХЛ и в плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, уфимский «Салават Юлаев» в сезоне 2020/2021 вылетел из борьбы за Кубок Гагарина во втором раунде плей-офф. Тогда подопечные Томи Ламса уступили в полуфинальной серии Восточной конференции казанскому «Ак Барсу» со счетом 4:0.