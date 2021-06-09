43-летняя женщина сбила мотоциклиста в Уфе

По факту ДТП сейчас начато разбирательство, отметили дорожные полицейские.

Вчера днем 8 июня в уфимской Черниковке на Индустриальном шоссе произошла авария с участием мотоцикла.

В отделе ГИБДД рассказали, что 43-летняя женщина за рулем «Kia Sportage» разворачивалась и не пропустила 33-летнего байкера на «Honda», который ехал в попутном направлении. Транспортные средства столкнулись, от удара мотоциклист получил травмы. Благо они оказались несерьезными и после медицинского осмотра байкера отпустили домой.

По факту ДТП сейчас начато разбирательство, отметили дорожные полицейские.