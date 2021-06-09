30-летний мужчина утонул в озере в Башкирии

Водолазы вытащили тело утонувшего и передали сотрудникам полиции.

Днем 8 июня на водоеме в Башкирии произошла очередная трагедия. В селе Новояппарово Давлекановского района утонул мужчина. Местный житель в нетрезвом виде залез в местное озеро, чтобы искупаться, но почти сразу пропал из виду. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.

К спасателям обратились очевидцы. Водолазы вытащили тело утонувшего и передали сотрудникам полиции.

Экстренные службы в очередной раз убедительно просят жителей Башкирии купаться только на организованных пляжах и соблюдать правила нахождения на водоемах. Не лезьте в воду в состоянии алкогольного опьянения.