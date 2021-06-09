Власти Башкирии рассказали, на сколько с 1 июля вырастет плата за ЖКХ

Общая сумма платы за ЖКУ не должна подорожать больше, чем на 5,8% Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в башкирском парламенте состоялось заседание комитета по жилищной политике, где председатель госкомитета Башкирии по тарифам Светлана Бурдюк напомнила о «плановом изменении тарифов на коммунальные услуги». Фактически, чиновница озвучила, на сколько в республике с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ.

И так, согласно докладу Светланы Бурдюк, тарифы за все виды коммунальных услуг в первом полугодии 2021 года сохранились на уровне декабря 2020-го. Если учесть, что их повышение регулируется федеральным законодательством и может происходить только с 1 июля каждого года, то это значит, что никто из поставщиков услуг закон не нарушил.

На заседании комитета Курултая Башкирии также озвучили, на сколько с 1 июля 2021 года в республике вырастет плата за услуги ЖКХ. Так, согласно данным госкомитета, общая сумма, которую платят жители региона за коммуналку, не должна вырасти более чем на 5,8%.

В свою очередь, тариф на электроэнергию вырастет на 5%, газ – на 3%, на другие услуги в среднем на 3%.