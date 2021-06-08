«Прилетели лебеди»: Радий Хабиров выложил в соцсети необычный видеоролик

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров выложил у себя на страницах в социальных сетях видеоролик с белыми лебедями на озере Кашкадан в Уфе. Благородные птицы недавно прилетели на водоем и попали в объектив камер мобильного телефона, скорее всего, кого-то из строителей.

- Я слышал, что эта птица живет там, где чистая вода. Вода в Кашкадане чистая, это подтверждают анализы Роспотребнадзора. В ней можно будет смело купаться, когда завершим, - заявил Радий Хабиров.

К слову, Хабиров лично посетил берег популярного у жителей Сипайлово водоема и проконтролировал как идет работа по очистке озера и благоустройству его берегов.

- Работы еще немало, но мы упорно, шаг за шагом, делаем лучший в России парк у воды, - подытожил глава Башкирии.