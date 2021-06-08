Тренерский штаб «Уфы» пополнили сразу двое специалистов из подмосковного «Велеса»

Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

Накануне стало известно, что в тренерском штабе ФК «Уфа» произошли изменения. В башкирскую команду перешли сразу двое специалистов из подмосковного «Велеса». Дмитрий Безняк займет пост старшего тренера, а Анатолий Зарапин будет работать с вратарями, сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее тренерский штаб уфимской команды покинул тренер вратарей Юрий Перескоков и тренер-реабилитолог Надежда Смирнова.

Напомним, в начале апреля 2021 года главным тренером «горожан» был назначен 37-летний Алексей Стукалов. В главную футбольную команду республики он перешел как раз из «Велеса», выступающего в Футбольной национальной лиге. Контракт со специалистом подписан до июня 2023 года.

По итогам сезона 2020/2021 «Уфа» заняла 13-е место и сохранила прописку в Тинькофф РПЛ.