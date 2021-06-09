На месте свалки в Уфе появится новый парк

Речь идет о парке «Южный» в Кировском районе Уфы. Глава отметил, что жители очень просили и очень ждут.

Сегодня, 8 июня, Радий Хабиров у себя в социальных сетях показал фотографии Уфы в формате «было-стало». Глава отметил, что власти ремонтируют старые и создают новые парковые зоны, чтобы горожанам было, где отдохнуть.

Хабиров пообещал, что совсем скоро на месте свалки появится новый современный парк с фонтаном, прогулочными зонами, сценой.

Речь идет о парке «Южный» в Кировском районе Уфы. Глава отметил, что жители очень просили и очень ждут.

- Сделаем, - подытожил он.

Работы на данном участке уже начались, когда закончатся – не уточняется.