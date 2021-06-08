46-летнюю жительницу Башкирии осудят за покупку наркотиков в виде таблеток для похудения

При получении посылки в отделении почтовой связи женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

В Белебее осудят 46-летнюю местную жительницу, она обвиняется по статье 226 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу РФ сильнодействующих веществ).

Как рассказали в прокуратуре, в январе 2021 года она через интернет купила у неизвестного лица в Казахстане средство для похудения. Только эти таблетки были не простые, а с содержанием в своем составе сильнодействующего вещества.

При получении посылки в отделении почтовой связи женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Они изъяли более 1450 капсул с запрещенным веществом.

Обвиняемая признала вину в совершенном преступлении.