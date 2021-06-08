Завтра в Башкирии ожидаются дожди и грозы

Сильная гроза и ливень, по предварительным прогнозам метеорологов, пройдут около 20 часов вечера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 9 июня. В среду ожидаются кратковременные дожди с грозами. Осадки пройдут местами. Несмотря на дожди, на улице будет по-летнему тепло. Температура воздуха ночью составит +9, +14 градусов, а днем воздух прогреется до +20, +25 градусов.

Ветер будет дуть восточный умеренный.

В Уфе, в свою очередь, тоже ожидаются осадки. Кратковременные дожди пройдут и в первой половине дня, и во второй. Сильная гроза и ливень, по предварительным прогнозам метеорологов, пройдут около 20 часов вечера. После 21 часа ожидается прояснение.