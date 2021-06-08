Посетитель базы отдыха в Башкирии едва не погиб в бане от удара током

В результате халатности одного из посетителей ударило током и притянуло к металлической печи.

В Башкирии Верховный суд вынес приговор в отношении 40-летнего жителя Уфимского района. Из-за него в июне 2019 года сильно пострадал мужчина.

Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый временно исполнял обязанности директора коммерческой фирмы - базы отдыха в Аургазинском районе. В бане сломался электронагреватель, и тот дал указание рабочему заменить его. Оказалось, что прибор установили с серьезными ошибками – кустарным способом и без заземления в помещении бани.

В результате халатности одного из посетителей ударило током и притянуло к металлической печи. Потерпевший получил ожоги 30 процентов поверхности тела.

Директора фирмы осудили еще несколько месяцев назад, но тот не согласился с приговором и обжаловал его. Однако Верховный суд сегодня, 8 июня, оставил его без изменений.

Мужчина приговорен по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на тот же срок. Также ему придется выплатить штрафа в размере 200 тысяч рублей.