В Башкирии столкнулись две иномарки, есть пострадавшая

От сильного удара вторая машина опрокинулась, а «SsangYong» съехал в кювет.

7 июня днем в Стерлитамакском районе произошла серьезная авария.

Как сообщили в ГИБДД республики, на автодороге Стерлитамак-Салават 34-летний местный житель за рулем «SsangYong» совершил столкновение с попутной «Chevrolet Aveo».

От сильного удара вторая машина опрокинулась, а «SsangYong» съехал в кювет.

В результате ДТП 37-летняя жительница Стерлитамака, водитель «Chevrolet», пострадала и была доставлена в больницу. Мужчина, управлявший «SsangYong» отказался проходить медицинское освидетельствование. Начато разбирательство.