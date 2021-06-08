Уфимец Тимур Сафин получил право выступить в составе Олимпийской команды во второй раз

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Рапирист и олимпийский Чемпион из Уфы Тимур Сафин получил право выступить в составе Олимпийской команды в Токио.

Сборы, по итогам которых определился последний четвертый участник мужского состава команды спортсменов-рапиристов, проходили в Сочи. Спортивная редакция телеканала БСТ сообщает, что 28-летний Тимур Сафин с минимальным отрывом смог одержать победу над соперником Алексеем Черемисиновым. После этого Сафин заслужил себе гарантированное место в команде, которая представит спортсменов из России на предстоящей Олимпиаде в Токио в июле 2021 года.

Таким образом, в мужской состав попали братья Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.

Женский состав уже точно будет представлен уфимкой Аделиной Загидуллиной, Инной Дериглазовой, Ларисой Коробейниковой. Еще одна уфимка Анастасия Иванова поборется за возможность отправиться на Олимпиаду с Мартой Мартьяновой из Казани.