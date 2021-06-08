Стало известно, сколько детей заболели туберкулезом в 2020 году в Башкирии

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В Минзраве Башкирии рассказали, сколько детей заболели туберкулезом в 2020 году. Об этом, ссылаясь на отчет министерства за прошлый год, пишет издание «UfaCityNews.ru».

В 2020 году инфекционное заболевание выявили у 40 детей, 25 человек заразились в возрасте до 14 лет, а остальные – от 15 до 18 лет. Коэффициент заболеваемости среди детей составил 4,4 на 100 тысяч человек.

С каждым годом несовершеннолетние все реже болеют заразой, об этом говорит статистика. В 2018 году заболели 43 ребенка, в 2019 – 41.