Зарплата от 140 тысяч рублей: названы самые высокооплачиваемые вакансии в Уфе

Даже в Уфе можно зарабатывать 100 тысяч и больше Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Названы самые высокооплачиваемые вакансии за июнь 2021 года в Уфе. Исследование провели специалисты SuperJob. Раскрываем самые высокооплачиваемые вакансии месяца в столице Башкирии – где можно заработать от 100 тысяч рублей.

Самая дорогая вакансия в июне в Уфе – руководитель ИТ-проектов. Специалисту, от которого требуют опыт работы от шести лет и умение управлять командой, готовы платить 140 тысяч в месяц и выдавать квартальные премии.

130 тысяч рублей можно заработать, если стать директором клиники лазерной хирургии. Ему нужно будет обеспечивать финансовые показатели и постоянный поток пациентов, также за ним – контроль деятельность клиники и маркетинговое продвижение компании.

1С программист может зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц. Достаточного годового опыта работы и отличное знание 1С. Кандидату обещают соцпакет, дружную команду и карьерный рост.

Почти все крупные компании испытывают дефицит хороших «продажников», чтобы те смогли обеспечить поток клиентов и рост бизнес-показателей. Работодатели предлагают зарплату в районе 100 тысяч рублей и бонусы за хорошие показатели.