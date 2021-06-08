На трассе дотла в своем автомобиле сгорел житель Башкирии

Пенсионер съехал в кювет, где произошло возгорание автомобиля.

Страшная смерть настигла 62-летнего жителя Башкирии на трассе в Башкирии. Мужчина сгорел дотла в своей старенькой «шестерке».

Как сообщили в ГИБДД, смертельная авария случилась в Мелеузовском районе на автодороге Хлебодаровка-Александровка. Пенсионер съехал в кювет, где произошло возгорание автомобиля. К сожалению, выбраться несчастный из машины не смог и скончался на месте происшествия.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, отметили в ГИБДД.

Всего за сутки произошло 12 ДТП, с которых один человек погиб, 12 пострадали.