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Происшествия8 июня 2021 14:35

На трассе дотла в своем автомобиле сгорел житель Башкирии

Он вылетел в кювет, ВАЗ загорелся, а выбраться несчастный не смог
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Пенсионер съехал в кювет, где произошло возгорание автомобиля.

Пенсионер съехал в кювет, где произошло возгорание автомобиля.

Страшная смерть настигла 62-летнего жителя Башкирии на трассе в Башкирии. Мужчина сгорел дотла в своей старенькой «шестерке».

Как сообщили в ГИБДД, смертельная авария случилась в Мелеузовском районе на автодороге Хлебодаровка-Александровка. Пенсионер съехал в кювет, где произошло возгорание автомобиля. К сожалению, выбраться несчастный из машины не смог и скончался на месте происшествия.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, отметили в ГИБДД.

Всего за сутки произошло 12 ДТП, с которых один человек погиб, 12 пострадали.