Глава сельсовета в Башкирии не исполнил решение суда по очистке территории от свалки

В отношении чиновника сейчас начата доследственная проверка из-за его халатности.

Глава Большеустьикинского сельского совета в Мечетлинском районе Башкирии может попасть под следствие из-за незаконной свалки.

В пресс-службе УФССП по РБ рассказали, что еще в феврале 2020 года Белокатайский межрайонный суд обязал чиновника устранить несанкционированную свалку.

С момента возбуждения исполнительного производства глава постоянно обращался в суд за отсрочкой. Объяснял он это тем, что в бюджете нет денег на уборку мусорки. Ему шли навстречу, но последняя отсрочка истекла 2 июня 2021 года, а 4 июня приставы потребовали от главы немедленной уборки и предупредили об административной и уголовной ответственности по ст.315 УК РФ (неисполнение приговора суда).

В отношении чиновника сейчас начата доследственная проверка из-за его халатности. Правоохранители дадут оценку работе главы и примут решение.