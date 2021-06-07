Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июня 2021 16:56

13-летняя девочка упала в канализационный колодец под Уфой

Следователи проверяют обстоятельства ЧП
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Благо, девочка успела схватиться за края и позвала на помощь, ее достали прохожие.

Благо, девочка успела схватиться за края и позвала на помощь, ее достали прохожие.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи начали доследственную проверку по факту падения 13-летней девочки в канализационный колодец.

Известно, что ЧП произошло сегодня, 7 июня. Школьница каталась на велосипеде в деревне Подымалово Уфимского района, остановилась на обочине, наступила на люк и провалилась в канализационный колодец. Благо, девочка успела схватиться за края и позвала на помощь, ее достали прохожие.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Правоохранителям придется проверить действия лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию инженерных сетей на данном участке.