13-летняя девочка упала в канализационный колодец под Уфой

Благо, девочка успела схватиться за края и позвала на помощь, ее достали прохожие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи начали доследственную проверку по факту падения 13-летней девочки в канализационный колодец.

Известно, что ЧП произошло сегодня, 7 июня. Школьница каталась на велосипеде в деревне Подымалово Уфимского района, остановилась на обочине, наступила на люк и провалилась в канализационный колодец. Благо, девочка успела схватиться за края и позвала на помощь, ее достали прохожие.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Правоохранителям придется проверить действия лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию инженерных сетей на данном участке.