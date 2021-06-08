«Душу разрушает суета»: молодой парень из Башкирии ушел из жизни, оставив странное послание

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В деревне Бузавлык Благоварского района Башкирии простились с 17-летним парнем, который совершенно неожиданно для семьи и окружающих свел счеты с жизнью. Что именно произошло в тот роковой день, и почему молодой парень решился на такой отчаянный шаг, убитые горем близкие никак объяснить не могут. Все вспоминают об Рустаме И. как о веселом и общительном человеке, который любил жизнь и строил большие планы на будущее. Незадолго до своей гибели сельчанин обновил статус в соцсетях: но странные строки «Душу разрушает суета» никого не насторожили.

Похоронили Рустама И. в родном селе Бузавлык. Соседи, друзья и близкие не могут прийти в себя от потери и соболезнуют родителям погибшего парня.

- Никогда и никто не мог подумать, что он сможет это сделать. Вместе росли, так сказать, сосед, близкий, и хороший человек. Увы, был!- скорбит Тимур З.

- Трудно смириться с потерей молодого парня, не познавшего многих радостей жизни. Вечная ему память! Родителям, родственником терпения! – соболезнует Лиза Р.

В региональном следкоме подтвердили, что характер смерти парня не носит криминальный характер.

- Событие не содержит признаков какого-либо преступления, - уточнили в ведомстве.