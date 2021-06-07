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Происшествия7 июня 2021 11:49

Вышел на пробежку и стал героем: сотрудник колонии спас тонущего в озере уфимца

Случай произошел на несанкционированном пляже в Демском районе города
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

В последний день весны сотрудник башкирского управления ФСИН Альберт Мустафин вышел на пробежку на берег озера «Карьерное» в Демском районе Уфы. Пробегая мимо несанкционированного пляжа, он увидел группу молодых людей, взывающих о помощи. Как оказалось, их 33-летний товарищ нырнул и скрылся под водой. Понимая, что счет идет на секунды, сотрудник силового ведомства лишь спросил: сколько времени прошло с того момента, как голова ныряльщика скрылась под водой.

К счастью, мужчина пробыл под водой всего пару минут. Не теряя ни секунды, Альберт Мустафин бросился в воду и смог найти в мутной воде тонущего мужчину. Он вытащил нерадивого купальщика на берег и вдруг обнаружил, что тот не дышит! Понимая, что действовать нужно как можно скорее, Альберт оказал пострадавшему первую помощь и буквально вернул его с того света.

Откачав неудавшегося утопленника, герой дождался бригаду медиков скорой помощи и передал им спасенного мужчину. Сейчас его жизни ничто не угрожает.