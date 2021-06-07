«Я предельно мотивирован»: новый форвард «Салавта Юлаева» за прошлый сезон в «Сибири» забил один гол

Значительную часть карьеры Санников провел в «Сибири» Фото: ХК «Салават Юлаев»

Новый нападающий «Салавата Юлаева» Степан Санников объяснил, чего ждет от перехода в уфимский клуб.

Накануне главный хоккейный клуб Уфы объявил о заключении контракта с воспитанником «Сибири» Степаном Санниковым. Форвард большую часть карьеры провел в Новосибирске, но в сезоне КХЛ 2019/2020 успел поиграть в «Локомотиве» и «Ак Барсе». Последний сезон Санников провел в родной «Сибири», где за 23 игры, заработал два очка и забил всего один гол. Эмоциями от перехода в новый клуб Санников поделился с пресс-службой «Салавата Юлаева».

- Я предельно мотивирован. Хочется помогать команде своими действиями, но все равно на первом месте стоит командный успех, - заявил хоккеист.

Также Санников отметил, что успел поговорить с главным тренером команды Томи Ламсой – тот объяснил подопечному будущую роль в команде.

По словам хоккеиста, разговоры о переходе в «Салават Юлаев» дались ему легко.

- Узнав о заинтересованности такого клуба, я долго не раздумывал и сразу согласился подписать контракт, - цитирует форварда пресс-служба уфимской команды.