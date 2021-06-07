В Башкирии скончалась знаменитый педагог

В Башкирии простились с известным педагогом и супругой экс-вице-мэра Сынтимира Баязитова Альбиной Баязитовой - ей было всего лишь 55 лет. О смерти учителя сообщили в соцсетях ее коллеги.

- Альбина Наиловна - педагог, руководитель, надёжный друг и очень добрый, отзывчивый человек. Она каждому из своих учеников дарила частичку себя, делилась знаниями, делилась своим опытом, и, в конце концов, дарила частичку своего сердца, - написала ее подруга и коллега Татьяна Квасникова.

Альбина Баязитова долгие годы проработала учителем башкирского языка в уфимском лицее №136, потом возглавила гимназию №140, потом стала директором гимназии №20. В 2006 году Альбину Баязитову назначили замглавы уфимской мэрии по гуманитарным и социальным вопросам, а в последние годы жизни она работала в руководстве «Уфаводоканала».

- Люди, которым посчастливилось работать с ней, благодарны за умелое руководство, поступки и действия. С любовью, благодарностью и уважением! Светлая память! – скорбят бывшие коллеги.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье Альбины Баязитовой.