Морковь, капуста и картофель: какие продукты подорожали за неделю в Башкирии больше всего

Сезонные овощи дешевеют, а вот до сезона картофеля еще далеко Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики «Башстата» опубликовали список самых подорожавших за неделю продуктов в республике. Как сообщает ИА «Башинформ» на первом месте (и уже вторую неделю подряд) рекорды по ценам бьет обычная морковь – теперь килограмм каротинного овоща стоит 65 рублей (+12,4%). На втором месте расположилась белокочанная капуста со средней стоимостью 30 рублей за килограмм (+7,8%). Замыкает тройку лидеров картофель – 44 рубля за килограмм и +7% соответственно.

Ощутимо бьет по карману потребителя и покупка гречки, фруктовых консервов для детского питания, репчатого лука, шоколадных конфет, молока, риса, подсолнечного масла, вареной колбасы и пшеничной муки. Есть и хорошие новости: для покупки стали гораздо доступнее свежие огурцы и помидоры, а также куриные яйца. Среди подешевевших продуктов аналитики также перечисляют свинину, сосиски, сардельки, курицу, яблоки, пшено, карамель и черный чай.