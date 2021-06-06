В центре Уфы загорелся заброшенный дом

Фото: скрин видео от ГТРК "Башкортостан"

Сегодня днем в Уфе загорелся заброшенный дом неподалеку от парка Якутова. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Башкирии, вспыхнул строительный мусор. На место происшествия немедленно выехали пожарные, ведь в любой момент мог вспыхнуть тополиный пух, которого тут накопились огромные кучи, а по нему огонь мог перекинуться на ближайшие жилые строения.

Из-за чего именно произошел пожар, пока точно неизвестно. Местные жители рассказывают, что в этом заброшенном доме часто собираются на ночлег бездомные люди, готовят себе еду, спят. Из-за разведенного костра могло начаться возгорание.