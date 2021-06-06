В Башкирии за сутки коронавирус унес жизни еще трех человек

Число умерших от осложнений вируса продолжает увеличиваться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за сутки от осложнений коронавируса скончались еще три человека, общее число жертв вируса увеличилось до 532 человек. Такие неутешительные данные приводит Минздрав республики. Также за 24 часа в регионе зарегистрировано 90 новых случаев инфекции, всего заболевших с начала эпидемии в Башкирии уже насчитывается 38743 человек. 30 из них выздоровели: всего справиться с ковидом смогли 36777 жителей региона.

Напомним, что ранее «КП-Уфа» писала о самой молодой жертве коронавируса, им стал 23-летний парень из Бирского района. Самым возрастным пациентом, умершим от осложнений ковида, стала 93-летняя уфимка. Средний возраст скончавшихся составляет 70-71 год, а основным сопутствующим заболеванием является артериальная гипертензия, а также сахарный диабет и избыточный вес.