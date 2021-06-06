В Башкирии в первый рабочий день недели ожидаются туман и высокая пожароопасность

Видимость на дорогах утром сильно снизится

В первый рабочий день недели в Башкирии ожидаются высокий риск возникновения пожаров и густой туман. В отдельных районах видимость на дорогах снизится до 500-1000 метров. При этом ни сильного ветра, ни дождей не предвидится.

Ночью в республике будет довольно прохладно: всего 7-12 градусов, а на севере региона всего до +2. Днем воздух ощутимо прогреется до +22; +27 градусов. А вот уже начиная со среды в Башкирию придут дожди и грозы, а также шквалистый ветер.

В Уфе же будет солнечно и ясно – ни дождей, ни ветра, ни палящего зноя. Вполне себе комфортная температура в +25 днем и +17 ночью. Погода начнет портиться ближе ко вторнику: тогда ожидается и гроза, и усиление ветра до 10 метров в секунду.