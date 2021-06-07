Жителей Башкирии шокировала неожиданная находка на дне знаменитого озера

Фото: газета "Сакмар - Һаҡмар"

В Баймакского районе местных жителей шокировала необычная находка, которую обнаружили водолазы на дне озера Талкас. Перед началом купального сезона дно озера решили почистить от коряг и прочего мусора, но водолазы вытащили из воды огромную заржавевшую и обросшую водорослями металлическую беседку. Как она оказалась на дне озера – остается большой загадкой.

- Беспечные люди, будьте благоразумней! Не загрязняйте природу! – обратились экоактивисты к отдыхающим.

В прошлом году местные жители уже жаловались на туристов, заполонивших берега озера в жаркую погоду. Многие не стеснялись парковаться прямо на берегу, там же и мыли свои автомобили, выливая грязную воду обратно в озеро. После отдыха все окрестности были завалены мусором и пластиком, которые никто из отдыхающих не стал забирать с собой.