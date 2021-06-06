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Общество6 июня 2021 18:04

Подростков из Башкирии застали за «взрослыми покупками» прямо в торговом центре

Оказалось, что в этой неприятной истории замешаны и простые прохожие
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Житель Белорецка пожаловался на подростков, которые каждый день приходят в местный торговый центр, чтобы купить там сигареты. Больше всего белоречанина возмутил тот факт, что напрямую табачные изделия детям не продают, ведь за это магазину грозит серьезный штраф. И тогда подростки просят купить им сигареты у своих старших товарищей или у случайных прохожих – а те идут им навстречу.

- Продавцы в отделе прекрасно знают и видят, что покупается товар для ребенка, но продают, ссылаясь на то, что нет причин для отказа в продаже взрослому человеку, - возмутился неравнодушный мужчина, выложив фотографии подростков в соцсети. - Как видите, дети все ухоженные, прилично одетые. И их тут ходит реально очень много.

Белоречанин надеется, что на фотографиях родители узнают своих детей и проведут с ними внушительную беседу о вреде обычных сигарет и новомодных электрических испарителей.