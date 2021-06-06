«Чертовски рада, что успела вакцинироваться»: уфимка рассказала, как заболела ковидом после прививки

В Минздраве объяснили, что прививка не дает стопроцентной гарантии от заражения, зато болезнь точно пройдет в легкой форме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уфимка и активистка феминистского движения Ева Крестовиц рассказала, как заболела коронавирусом после вакцинации. Своими ощущениями она поделилась в соцсетях, пояснив, что заранее была предупреждена, что прививка не дает стопроцентной гарантии защиты от вируса.

- Чертовски рада, что успела вакцинироваться. Возможно, именно по этой причине из признаков болезни сейчас имею только редкие чихи и слабость в теле. В остальном всё норм, - сообщила девушка своим подписчикам.

По словам уфимки врач в поликлинике ей выписали препарат для лечения ковида, но сама Ева Крестовиц не уверена – нужно ли ей полноценное лечение, если у нее нет никакой симптоматики болезни, кроме положительного теста на ковид. Отметим, что ранее в Минздраве уточняли, что после вакцинации действительно можно заразиться ковидом, поэтому необходимо носить защитную маску в общественных местах. При этом прививка дает гарантию, что болезнь пройдет в легкой или вовсе бессимптомной форме, без серьезных осложнений.