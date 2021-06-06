В Уфе опубликовали график отключения горячей воды в июне 2021

Некоторым горожанам придется греть воду и купаться в тазике Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Уфе в июне снова ожидается плановое отключение горячей воды. Причины уважительные – ремонт оборудования и гидравлические испытания тепловых сетей. Как сообщают главные ресурсные компании города – «БашРТС» и «Уфимские инженерные сети» - горячую воду отключат с 7 по 11 июня в десятках домов в Ленинском районе – на улице Ахметова (№300, 300/1, 300/2, 302, 304/2, 316/1, 316/3, 318/1, 322, 322/1, 322/2, 322а, 324), Летчиков (№4, 4/1, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 8, 8/1), Жуковского (№18), Ирендыка (№4 и 4/1), Пожарского (№219а, 261) и Судоремонтной (№27).

В Орджоникидзевском районе без горячей воды останутся жильцы домов № 5/8 и 83 на улице Дмитрия Донского.

Более подробную информацию о планируемых отключениях уфимцы могут посмотреть на сайте ресурсных компаний.