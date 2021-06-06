В Башкирии у пятерых детей нашли опасную венерическую болезнь

По сравнению с 2019 годом распространенность заболевания среди детей снизилась Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Печальной статистикой поделились в Минздраве Башкирии: за 2020 год у пятерых детей был выявлен сифилис. При этом, как сообщает издание UfacityNews, одному из заразившихся было меньше 14 лет, остальным четырем – от 15 до 18 лет. Таким образом уровень заболеваемости опасной венерической болезнью среди подростков составил 0,6 на 100 тысяч детей.

Впрочем, есть и хорошая новость: по сравнению с 2019 годом, когда в республике сифилис диагностировали сразу у 9 несовершеннолетних пациентов, заболевших в 2020 гораздо меньше. Кстати, лидерами по зараженности сифилисом (включая и взрослое население) оказались Салаватский, Нуримановский и Зилаирский район Башкирии.