18 лет тюрьмы на двоих: в Башкирии осудили преступную пару

За преступную деятельность мужчина получил 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а женщина – 7 лет в исправительной колонии общего режима.

В конце мая 2021 года в Белорецке осудили 27-летнюю женщину и ее 28-летнего супруга за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Муж с женой вступили в сговор и решили выйти на высокие доходы, распространяя запрещенные вещества. Они согласились на участие в преступной деятельности в Белорецке.

Супруги договорились, что неустановленное лицо должно было приобретать в крупном размере наркотические средства, а затем через «закладки» передавать подсудимым. Те, в свою очередь, должны были фасовать их и распространять.

В сентябре 2020 года подсудимым от их сообщника пришло сообщение, что в Магнитогорске необходимо забрать «закладку», расфасовать на более мелкие партии и разложить уже в Белорецке. Те согласились, забрали наркотики, но по пути их поймали полицейские. Стражи порядка изъяли наркотики и обыскали их дом. Там они нашли инструменты, необходимые для расфасовки наркотических средств – электронные весы, полимерные пакетики, изолента.

За преступную деятельность мужчина получил 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а женщина – 7 лет в исправительной колонии общего режима.