Когда в Башкирию вернутся дожди и грозы

Во вторник пройдут грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нынешние выходные порадовали жителей Башкирии теплой и солнечной погодой, однако пришла она в республику ненадолго. Синоптическая ситуация на будущей неделе, с 7 по 13 июня, будет нестабильной.

В понедельник ожидается солнечная погода, температура воздуха составит +26 градусов. А вот со вторника в Башкирию вернутся дожди и грозы.

По данным сервиса Gismeteo.ru, во вторник ожидаются осадки. Весь день будут идти дожди, а местами с грозами. Несмотря на осадки, на улице будет тепло, +26 градусов. В среду и четверг ситуация не изменится – также будет идти дождь. Правда, синоптики отмечают, что уже без гроз.

С четверга в регион уже вернется привычное тепло. Отметим, что это лишь предварительный прогноз погоды, который в любую минуту может измениться.