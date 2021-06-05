Солист «Руки Вверх» рассказал о любимом башкирском блюде

Это блюдо он старается каждый раз захватить с собой домой.

Сергей Жуков в беседе с «КП-Уфа» рассказал о своем любимом башкирском лакомстве. Это блюдо он старается каждый раз захватить с собой домой. А однажды даже удивил детей.

- Кроме меда я всегда стараюсь захватить с собой из Уфы копченых гусей. С ними связан забавный случай, который мне запомнился. Я приезжаю домой и говорю: «Дети, идите скорее сюда, я привез гуся!». Дети моментально прибежали и в нетерпении спрашивали: «Где он? Где?!». И тут я понял, что они ожидали увидеть живого гуся, а ценителем копченого был только я, - смеется Сергей.

Отметим, что в Уфе Сергей побывал неделю назад - открыл свой бар и выступил с концертом.