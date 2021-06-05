Сергей Жуков рассказал, с чем у него ассоциируется Уфа

Музыкант признался, что в этот раз он приезжал в Уфу на поезде и не мог оторвать глаз от красивой башкирской природы.

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал «КП», с чем у него ассоциируется башкирская столица. Музыкант признался, что в этот раз он приезжал в Уфу на поезде и не мог оторвать глаз от красивой башкирской природы.

- Перед глазами сразу всплывают большие буквы ӨФӨ. И, само собой, одна из первых ассоциаций – это башкирский мед. Некоторое время назад побывал здесь на ярмарке меда и увез домой огромное количество вкусностей. А новым открытием для меня стала природа Уфы. В этот раз мы с командой ехали сюда на поезде и то, насколько природа разная, меня поразило. Горы, равнины - от них я не мог оторваться до 6 утра, так это было красиво! – сказал Сергей в беседе с корреспондентом.