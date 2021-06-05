За май и июнь 2021 года в Башкирии утонули 12 человек, трое из них – дети

В ведомстве убедительно просят выбирать для отдыха только организованные официальные пляжи Фото: Иван МАКЕЕВ

Май выдался жарким, и жители Башкирии, рискуя жизнью и здоровьем, рано открыли купальный сезон.

По данным МЧС республики, за май и июнь 2021 года утонули 12 человек, трое из которых детей. Спасатели вытащили из воды 9 человек.

В этом году в регионе открылось 120 мест отдыха на водоемах. Это на 30 пляжей больше, чем в прошлом году.

В ведомстве убедительно просят выбирать для отдыха только организованные официальные пляжи. Нужно всегда быть начеку, не забывать о бдительности, особенно если рядом с вами дети. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не заплывайте за буйки.