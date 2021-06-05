В Уфе снесут корпус РКБ имени Куватова

Под снос также попадают гаражи, шиномонтажка, киоски с уличным фастфудом – «Шаурмишка» и «Сытый Батыр».

В столице Башкирии в скором времени хотят снести корпус №16 РКБ имени Куватова на улице Достоевского. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. Мэр Уфы уже подписал проект планировки и межевания квартала.

Под снос также попадают гаражи, шиномонтажка, киоски с уличным фастфудом – «Шаурмишка» и «Сытый Батыр».

На освободившейся территории построят 6-этажную поликлинику площадью 1,3 тысячи квадратных метров, а также 11-этажную парковку на 208 машин. Появятся новые остановки общественного транспорта по улицам Революционная и Мингажева.