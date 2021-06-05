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Общество5 июня 2021 15:55

В Уфе снесут корпус РКБ имени Куватова

На его месте построят новую поликлинику и паркинг
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Под снос также попадают гаражи, шиномонтажка, киоски с уличным фастфудом – «Шаурмишка» и «Сытый Батыр».

Под снос также попадают гаражи, шиномонтажка, киоски с уличным фастфудом – «Шаурмишка» и «Сытый Батыр».

В столице Башкирии в скором времени хотят снести корпус №16 РКБ имени Куватова на улице Достоевского. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. Мэр Уфы уже подписал проект планировки и межевания квартала.

Под снос также попадают гаражи, шиномонтажка, киоски с уличным фастфудом – «Шаурмишка» и «Сытый Батыр».

На освободившейся территории построят 6-этажную поликлинику площадью 1,3 тысячи квадратных метров, а также 11-этажную парковку на 208 машин. Появятся новые остановки общественного транспорта по улицам Революционная и Мингажева.