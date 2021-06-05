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Общество5 июня 2021 14:15

Жителям пяти районов Башкирии до 25 июня запрещено посещать леса

В массивах начали обработку от вредителей
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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В ведомстве просят жителей республики с пониманием отнестись к принимаемым мерам и соблюсти правила.

В ведомстве просят жителей республики с пониманием отнестись к принимаемым мерам и соблюсти правила.

Фото: Эльвина АПАРИНА

С 4 по 25 июня 2021 года жителям Баймакского, Зианчуринского, Кугарчинкого, Зилаирского и Хайбуллинского районов запрещено посещать леса. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза. В этот период в лесные массивы нельзя въезжать и на транспортных средствах.

Причина в том, что леса начали обрабатывать от вредителей специальными средствами.

Проверять соблюдение порядка каждый день будут патрульно-маневровые группы.

В ведомстве просят жителей республики с пониманием отнестись к принимаемым мерам и соблюсти правила.