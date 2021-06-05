В уфимской Черниковке вандалы сломали скандальный арт-объект

Кто испортил арт-объект, пока остается неизвестным.

Уфимка Татьяна Комарова сегодня 5 июня в соцсетях поделилась фотографией своего двора. Женщина сфотографировала сломанный арт-объект – пчелу, что установлена на фонтане.

- Нашу пчелку сломали. Не люди – нелюди. Все чаще стала ловить себя на мысли, что хочу уехать, - написала Татьяна.

Данный арт-объект находится во дворе дома 47 по улице Ульяновых. Его открыли в прошлом году в рамках программы «Башкирские дворики». Восстановили фонтан, установили пчелку и скамейки. Пчелка в свое время стала объектом обсуждений уфимцев – горожане раскритиковали объект, назвав его уродливым. Но несмотря ни на что маленький сквер очень радовал жителей двора.

Кто испортил арт-объект, пока остается неизвестным.