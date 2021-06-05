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Общество5 июня 2021 15:01

Сегодня в 25-ти районах Башкирии проходит сабантуй

В муниципалитетах в связи с этим не продают алкоголь
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Сабантуи проходят по антиковидным правилам – организаторы будут следить, все ли в масках, по возможности измерять гостям температуру и проводить дезинфекцию.

Сабантуи проходят по антиковидным правилам – организаторы будут следить, все ли в масках, по возможности измерять гостям температуру и проводить дезинфекцию.

5 июня в 25-ти районах республики проходит Сабантуй. В честь окончания весенне-полевых работ праздник проходит в следующих районах: Альшеевский, Архангельский, Аургазинский, Бакалинский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, Бурзянский, Давлекановский, Дюртюлинский, Зианчуринский, Иглинский, Калтасинский, Кармаскалинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Нуримановский, Татышлинский, Уфимский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский и Янаульский.

В этот день в муниципалитетах действует сухой закон, нельзя купить алкоголь. Сабантуи проходят по антиковидным правилам – организаторы будут следить, все ли в масках, по возможности измерять гостям температуру и проводить дезинфекцию. Посетители праздника должны иметь доступ к антисептикам для обработки рук.