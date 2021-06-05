За соблюдением режима следили сотрудники МЧС.

С 4 июня 2021 года в Башкирии отменили противопожарный режим. Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики.

- Признать утратившим силу распоряжение главы РБ от 16 апреля 2021 года «О введении противопожарного режима», - говорится в документе.

Отметим, что за нарушение режима жителям Башкирии выписывали штрафы. Нельзя было разводить костры, выжигать сухую траву, мусор, проводить пожароопасные работы в лесах. Применение открытого огня было запрещено. За соблюдением режима следили сотрудники МЧС.