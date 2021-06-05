В Башкирии 30-летний мужчина набросился с ножом на друга

Он во всем признался, сейчас возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Стерлитамаке накануне задержали 30-летнего мужчину, который причинил тяжкий вред здоровью своему 32-летнему товарищу.

Как рассказали в МВД по РБ, подозреваемый после распития спиртных напитков в одном из ночных заведений города встретил на улице своего давнего приятеля. Когда-то они вместе отбывали наказание в исправительной колонии. Приятель был с девушкой и предложил давнему другу пойти к ней домой всем вместе, чтобы продолжить отдых.

Однако отдых и веселое застолье закончилось поножовщиной. Мужчина приревновал свою девушку к гостю, завязался конфликт, тогда гость схватился за нож, начал наносить удары своему оппоненту. Один из них пришелся прямо в грудь. Совершив преступление, мужчина покинул квартиру. Его задержали по горячим следам. Он во всем признался, сейчас возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.