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Происшествия5 июня 2021 9:07

В Башкирии 30-летний мужчина набросился с ножом на друга

Злоумышленник во всем сознался
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Он во всем признался, сейчас возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

Он во всем признался, сейчас возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Стерлитамаке накануне задержали 30-летнего мужчину, который причинил тяжкий вред здоровью своему 32-летнему товарищу.

Как рассказали в МВД по РБ, подозреваемый после распития спиртных напитков в одном из ночных заведений города встретил на улице своего давнего приятеля. Когда-то они вместе отбывали наказание в исправительной колонии. Приятель был с девушкой и предложил давнему другу пойти к ней домой всем вместе, чтобы продолжить отдых.

Однако отдых и веселое застолье закончилось поножовщиной. Мужчина приревновал свою девушку к гостю, завязался конфликт, тогда гость схватился за нож, начал наносить удары своему оппоненту. Один из них пришелся прямо в грудь. Совершив преступление, мужчина покинул квартиру. Его задержали по горячим следам. Он во всем признался, сейчас возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.